السومة يقود الحزم لعبور الأخدود بثنائية

البلاد (جدة)
قاد عمر السومة فريقه الحزم لفوز ثمين على حساب ضيفه الأخدود بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الحزم في الرس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.
تقدم الأخدود عن طريق غوخان غول في الدقيقة 18، وسجل التعادل لمصلحة الحزم اللاعب عبدالعزيز الضويحي مع الدقيقة 24 من عمر اللقاء.
ونجح عمر السومة في تسجيل هدف الانتصار الثمين لمصلحة الحزم في الدقيقة 83.
الفوز رفع رصيد الحزم إلى 24 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
الأخدود يسجل أول أهداف اللقاء عن طريق جوكهان من ركلة جزاء في الدقيقة 17.#الحزم 0 × 1 #الأخدودpic.twitter.com/90tk0Fd3BF#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الأخدود | #الحزم_الأخدود@SPL| @mosgovsa | @alhazem_fc | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 12, 2026
الحزم يعادل النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق عبدالعزيز الضويحي في الدقيقة 23.#الحزم 1 × 1 #الأخدودpic.twitter.com/8OiqOCy5yl#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الأخدود | #الحزم_الأخدود@SPL| @mosgovsa | @alhazem_fc | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 12, 2026
الحزم يسجل الهدف الثاني عن طريق عمر السومة في الدقيقة 82.#الحزم 2 × 1 #الأخدودpic.twitter.com/emTuGkd8bW#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الأخدود | #الحزم_الأخدود@SPL| @mosgovsa | @alhazem_fc | @ALAKHDOUD
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 12, 2026