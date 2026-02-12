الرئيسية
السومة يقود الحزم لعبور الأخدود بثنائية
الرياضة

السومة يقود الحزم لعبور الأخدود بثنائية

25 / شعبان / 1447 هـ      12 فبراير 2026

البلاد (جدة)

قاد عمر السومة فريقه الحزم لفوز ثمين على حساب ضيفه الأخدود بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الحزم في الرس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

تقدم الأخدود عن طريق غوخان غول في الدقيقة 18، وسجل التعادل لمصلحة الحزم اللاعب عبدالعزيز الضويحي مع الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

ونجح عمر السومة في تسجيل هدف الانتصار الثمين لمصلحة الحزم في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد الحزم إلى 24 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

