استعدادًا لمونديال 2026.. الجهاز الفني للأخضر يجتمع بلاعبي الهلال المرشحين

اجتمع الجهاز الفني المساعد للمنتخب السعودي الأول بلاعبي نادي الهلال المرشحين للانضمام إلى قائمة الأخضر، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن خطة الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية فنية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في الاستحقاقات الحاسمة المقبلة، وعلى رأسها مونديال 2026.

وشهد الاجتماع تأكيدًا واضحًا على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة التركيز الكامل على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب الالتزام الصارم بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة من قبل الجهازين الفني والطبي.

كما تمت مراجعة المؤشرات البدنية والإحصائيات الخاصة بكل لاعب، بهدف الوقوف على مستويات الأداء، والعمل على تطويرها بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء آليات التنسيق خلال المرحلة القادمة، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الجهاز الفني ولاعبي الهلال، في إطار منهجية عمل تهدف إلى تحقيق التكامل بين المنتخب والأندية، بما يخدم مصلحة الكرة السعودية ويضمن إعدادًا مثاليًا للاعبين.

ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا لسلسلة لقاءات يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين المرشحين من مختلف الأندية، ضمن خطة عمل شاملة لتوحيد الرؤية الفنية وتهيئة العناصر المختارة ذهنيًا وبدنيًا.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مماثلة مع لاعبي أندية الشباب، والرياض، والفتح، والحزم، والخلود، وذلك ضمن برنامج تحضيري متكامل يهدف إلى بناء قاعدة جاهزة فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق مشوار الأخضر في كأس العالم 2026.