ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض

صحيفة البلاد 24 / شعبان / 1447 هـ      11 فبراير 2026

البلاد (الرياض)
غادر الرياض أمس (الثلاثاء)، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والوفد المرافق له. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
ووصل الأمير ويليام، أمس إلى العُلا. وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

