وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 في نسخته الثالثة

البلاد (الرياض)
افتتح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة “الصحة القابضة” فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس بالرياض، ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي في نسخته الثالثة، المنعقد خلال يومي 10 و11 فبراير 2026 تحت شعار “صناعة الأثر”؛ لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وتيسير الوصول إليها، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي أسهم بشكل فاعل في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة بنسبة 40%، وانخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 60%، وتراجع وفيات الأمراض المعدية بنسبة 50%، إضافة إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن الإصابات الأخرى بنسبة 30%، فيما ارتفع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى 79.7 عامًا.
وأفاد بأن عام 2027 سيشهد اكتمال انتقال التجمعات الصحية العشرين كافة إلى “الصحة القابضة”، لافتًا إلى أن انتقال ثلاثة تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى “الصحة القابضة” يمثل 15% من إجمالي التجمعات، وبمشاركة أكثر من 62 ألف موظف، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وزيادة رضا المستفيدين.
ويأتي الملتقى منصةً وطنية لاستعراض التطورات والابتكارات في نموذج الرعاية الصحية السعودي، ومناقشة مستقبل نماذج تقديمها، وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمة؛ بما يرفع كفاءة النظام الصحي واستدامته، ويرسّخ حضور المملكة شريكًا مؤثرًا في تطوير أنظمة الرعاية الصحية عالمي