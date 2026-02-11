وزير الرياضة ورئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية يستقبلان أمير ويلز في SEF أرينا

محمد الجليحي (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أمس في العاصمة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته الرسمية لSEF أرينا والأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية.
وكان في استقبال سمو أمير ويلز إلى جانب سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذة روان البتيري.
واطّلع سمو الأمير ويليام خلال الزيارة على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما يحظى به هذا القطاع من اهتمام كبير بصفته ركيزة أساسية لتنمية قدرات الشباب وتعزيز المسارات التعليمية والمهنية.
وشهد سموه خلال الجولة جانباً من إحدى البطولات المقامة في صالة SEF أرينا، كما التقى بعدد من اللاعبات المحترفات من فريقي (Team Falcons) و(Twisted Minds)، حيث استمع لتجاربهن في هذا المجال. وتضمنت الزيارة جولة في الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، تعرف خلالها أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة على البرامج الوطنية المخصصة لاكتشاف وتطوير المواهب في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والخطط المستقبلية لتمكين الجيل القادم من اللاعبين وصنّاع الألعاب.
وبهذه المناسبة، رحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بزيارة سمو أمير ويلز، وقال: “سعدنا باستقبال سمو الأمير ويليام في صالة SEF أرينا، لإطلاعه على رحلة التحول الكبيرة التي يشهدها قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة والأثر الإيجابي الذي نلمسه لدى شبابنا وشاباتنا”.
وأضاف سموه: “لقد أتاحت هذه الزيارة الفرصة لسموه للاطلاع عن كثب على عمل الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، ورؤيتنا في تنمية المهارات والتعليم وبناء مسارات مهنية مستدامة للأجيال القادمة في هذا القطاع. وملتزمون في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ببناء منظومة رياضات إلكترونية شاملة تدعم المواهب من الجنسين، وتعزز المشاركة المجتمعية، بما يعكس طموح المملكة في ريادة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية”.
من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، روان البتيري: “تشرفنا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير ويليام في مقر SEF أرينا والأكاديمية، حيث تعكس هذه الزيارة الاهتمام والتقدير الدولي المتنامي لمسيرة المملكة في هذا القطاع الحيوي، وتؤكد التزامنا الراسخ بتطوير مواهب عالمية المستوى، والارتقاء بمسارات التعليم والتوظيف، وبناء بيئة شاملة ومتكاملة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.
