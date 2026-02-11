مُحافظ جدة يتابع سير العمل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والخدمات المقدمة للمعتمرين والمسافرين

البلاد (جدة)
تفقَّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمعتمرين والمسافرين خلال موسم ذروة العمرة عبر صالات المطار، بحضور مدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء منصور بن شهد العتيبي، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العميد ماهر بن حمدان آل مسعود، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز مشعل بن حسن الزبيدي.
تفقَّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمعتمرين والمسافرين خلال موسم ذروة العمرة عبر صالات المطار، بحضور مدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء منصور بن شهد العتيبي، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العميد ماهر بن حمدان آل مسعود، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز مشعل بن حسن الزبيدي.
واستمع سموه إلى شرح عن خطط الجاهزية والتنسيق بين الجهات العاملة في المطار، والإجراءات المتخذة؛ لضمان انسيابية الحركة، ورفع كفاءة التشغيل خلال فترة الذروة.
كما تفقد سموه عددًا من مرافق المطار، شملت منطقة الجوازات، ومنطقة الجمارك، حيث اطّلع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأبرز التجهيزات البشرية والتقنية الموفرة لخدمة ضيوف الرحمن، والآليات المتبعة لتعزيز تجربة السفر وتيسير الإجراءات.
وأشاد سمو محافظ بالجهود المبذولة من الجهات العاملة في المطار، مؤكدًا على أهمية مواصلة التكامل والتنسيق لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.