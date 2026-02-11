مشروع عربات HEET المدرعة بملكية فكرية وتصميم سعودي.. خطوة نوعية في مسار بناء صناعة دفاعية وطنية متكاملة

البلاد (الرياض)
أطلقت شركة سامي للأنظمة الأرضية التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- خلال النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026، مشروع عربات (HEET) المدرعة المدولبة، ضمن مشروع وطني متكامل طُور بملكية فكرية وتصميم سعودي كامل، إنتاجه بالكامل داخل المملكة بأيدٍ وطنية بنسبة 100%، بما يسهم في رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدراتها العملياتية.
وسيتم إنتاج المشروع في مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية، الذي يُعد أكبر مجمع صناعي متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مساحة 82,000 متر مربع ضمن نطاق صناعي يمتد على مليون متر مربع، ويعمل وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدًا من حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات الصناعية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع جودة الإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية.
ويُمثل المجمع ركيزة إستراتيجية لبناء قاعدة تصنيعية وطنية متقدمة في قطاع المنصات الأرضية الدفاعية، ومركزًا وطنيًا للإنتاج المحلي ونقل التقنية والتدريب، حيث يوفر أكثر من 1,000 وظيفة نوعية للسعوديين، ويشكل مركز تميز في صناعة العربات المدرعة المدولبة والمجنزرة والأبراج المسلحة، بطاقة تصنيع واختبار وصيانة تصل إلى 1,500 عربة عسكرية سنويًا، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد الوطنية ويعزز الجاهزية الصناعية الدفاعية.
ويمثل إطلاق مشروع HEET محطة إستراتيجية في مسار بناء القدرات الصناعية الدفاعية الوطنية، ويعكس انتقال المملكة إلى مرحلة متقدمة من امتلاك المعرفة الهندسية والتصميمية وتعزيز السيادة الصناعية في قطاع الأنظمة الأرضية.
وعمل على تطوير المشروع نخبة من المهندسين والمختصين السعوديين ضمن بيئة صناعية تعتمد على أحدث التقنيات، بما يعكس تطور القدرات الوطنية وجاهزيتها لتنفيذ برامج دفاعية متكاملة ذات بعد إستراتيجي طويل المدى.
وينتج مشروع HEET فئات متعددة من العربات المدرعة المدولبة (4×4) و(6×6) و(8×8)، وتتميز بقدرات عالية على الحركة والمناورة في مختلف البيئات التشغيلية، بما في ذلك الممهدة والصحراوية والوعرة، مع أنظمة تدريع متقدمة، وأنظمة قيادة وتحكم متكاملة، وأنظمة تسليح اختيارية مأهولة أو غير مأهولة، إلى جانب أنظمة حماية باليستية متقدمة، وأنظمة قيادة وتحكم متكاملة، وتصميم معياري مرن يتيح تعدد الاستخدامات، إضافة إلى تكامل متطور للأنظمة والكفاءة مقارنة بالمنصات المشابهة لها من نفس الفئة عالميًا.
كما يدعم دمج نظام البرج المسلح “رؤية” القتالي عيار 12.7 ملم المزود بأنظمة استهداف نهارية وليلية عالية الدقة مع حماية كاملة للطاقم، فيما صُممت المنصة لاستيعاب دمج برج عيار 105 ملم لتوفير قدرات إسناد ناري مباشر بحسب متطلبات العمليات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سامي للأنظمة الأرضية المهندس محمد الحديب أن إطلاق مشروع عربات هيت يمثل محطة إستراتيجية في مسار ترسيخ صناعة دفاعية وأمنية وطنية متكاملة تقوم على الكفاءة السعودية والقدرة على التصميم والتطوير والإنتاج داخل المملكة، وذلك بهدف دعم مهام حماية الحدود، والاستطلاع، والاستجابة السريعة، والعمليات البرية، بما يلبي احتياجات قواتنا العسكرية والأمنية، ورفع جاهزية القوات المسلحة وفق أعلى المعايير العالمية.
ويؤكد هذا المشروع التزام مجموعة SAMI بدورها كمحرك رئيس لبناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة، وتعزيز القدرة الصناعية السيادية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين الصناعات العسكرية وبناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة بقيادة وطنية سعودية.