في معرض الدفاع العالمي.. “الداخلية” تستعرض مبادراتها في تطوير قدراتها البشرية وتسخير التقنيات في بيئات العمل

آمنت وزارة الداخلية برأس المال البشري، كونه الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، وسعت إلى تطويره وتأهيله وتمكينه ليصبح نموذجًا يحتذى على مستوى المملكة والعالم أجمع، فمن خلاله يتم تطبيق النظام، والابتكار، والمبادرات، وتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع، وتسخير التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للدعم في اتخاذ القرار ومواجهة التحديات وحلها، وتحقيق الأهداف على أكمل وجه.
وتعزز وزارة الداخلية خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام خلال الفترة 8-12 فبراير الجاري بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، إسهاماتها بتوظيف القدرات البشرية والتقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تكاملية، تسهم في أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.
وتعد كلية الملك فهد الأمنية من الكليات الرائدة في تأهيل العنصر البشري محليًا ودوليًا، وأبرز أذرع وزارة الداخلية التعليمية والتدريبية والبحثية والأكاديمية، وهي مصنع الأبطال لقطاعات الوزارة الأمنية، وبها تنطلق مسيرتهم، وتأسيسهم ببرامج أكاديمية وعملية يقوم عليها خبراء مختصون ومؤهلون ومدربون بأعلى المستويات، إذ تخرج الكلية سنويًّا، نخبة من الرجال والنساء القادرين على تحقيق رسالة الوزارة في خدمة المجتمع وحفظ أمنه وتعزيز جودة الحياة.
لم يقتصر التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية على كلية الملك فهد الأمنية، بل يمتد إلى معاهد التدريب التابعة للقطاعات الأمنية، التي تقوم بدورها بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية وفق مهام واختصاصات كل قطاع، على سبيل المثال لا الحصر، توجد هنالك برامج مخصصة لمنسوبي المديرية العامة للجوازات في مجالات كشف التزوير والانتحال، وبرامج مخصصة لمنسوبي مديرية الأمن العام في مجالات الأدلة الجنائية، وبرامج مخصصة لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية المتخصصين في التقنية والذكاء الاصطناعي في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، علم الآلة، وغيرها من التخصصات.
وتوسعت وزارة الداخلية في عقد شراكات عدة محليًا لتطوير عناصرها البشرية مع العديد من الجامعات السعودية والمؤسسات التدريبية، كان من بينها برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الذي نفذ بالتعاون بين الوزارة ممثلة بكلية الملك فهد الأمنية وبرنامج تطوير وزارة الداخلية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومن بين الشراكات أيضًا ما تم بين وزارة الداخلية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ تم مؤخرًا توقيع (15) عقدًا لتنفيذ الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب الأمني بهدف تعزيز جودة التعليم والتدريب، وتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري، وتطبيق الاعتماد العسكري في مختلف القطاعات الأمنية.
وأسست وزارة الداخلية نموذجًا فريدًا من نوعه في الأجهزة الحكومية، يتمثل في برامج الشراكات الدولية، من مهامه الرئيسة استثمار شراكاتها مع الأجهزة الأمنية النظيرة حول العالم، في الاستفادة من الخبرات ونقل المعرفة، منها مجالات القيادة، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتفتيش، ومهارات إدارة مسرح الجريمة وحفظ الأدلة، والمهارات التكتيكية الميدانية، والمجالات الطبية الأمنية، وغيرها من المجالات، فقد عقدت الوزارة في عام 2025 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية (17) برنامجًا تدريبيًا نوعيًا ضمن مسارات التدريب للعنصر النسائي، ونفذت زيارات واجتماعات عالية المستوى في المملكة المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوربي، بهدف تطوير القدرات البشرية في المجالات الإعلامية، والطبية الأمنية، وبناء شراكات إستراتيجية في التطور الأكاديمي، وإدارة المنشآت الطبية، وتبني المنهجيات العالمية في التدريب الطبي التخصصي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الطبي، بما يرفع كفاءة الكوادر الطبية الأمنية وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الإسعافية، وتوطيد التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية.
وتعد وزارة الداخلية من الجهات الحكومية الرائدة في تسخير أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة العاملين لديها، في عملية أتمتة الإجراءات، والربط والتكامل مع الأنظمة التقنية داخل منظومة الوزارة وقطاعاتها الأمنية والجهات الحكومية الأخرى، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتوفير الوقت والجهد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر حكومة”، واستثمار هذه التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الأمني الميداني، من خلال تطبيق “ميدان” الفريد من نوعه على مستوى إنهاء الإجراءات، كما أسهم استثمار الوزارة للتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم غرف العمليات الأمنية والعاملين فيها في إدارة الحشود واتخاذ القرار عبر منصات ذكية، كمنصة “سواهر” و”بصير” التي تدار بكوادر بشرية سعودية.
وتميزت وزارة الداخلية، بوفائها تجاه منسوبيها، وما قدموه من تضحيات من أجل حفظ أمن الوطن وتعزيز تنميته وجودة الحياة لمن يقيم على أرضه من مواطنين ومقيمين وزوار، فقد أنشأت الوزارة إدارة معنية بشهداء الواجب وذويهم، وحرصت على تقديم كل سبل الدعم لهم، وتخليد ذكراهم، وتقدير جهود منسوبيها المتقاعدين بإقامة احتفالات لهم في مناطق المملكة كافة وتكريمهم، برعاية واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م