متابعات فرصتان عقاريتان بمزاد شريان الرياض

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» و بحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “شريان الرياض” إلكتروني وذلك من يوم الثلاثاء 24/2/2026 الساعة 1 مساء حتى يوم الخميس 26/2/2026 الساعة: 11:00 مساء عبر منصة وصلت للمزادات. يطرح المزاد فرصتين عقاريتين مميزتين في مواقع مميزة في أهم الأحياء بحي العارض شمال مدينة الرياض؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض خام بمساحة 35454.74 متر مربع، والعقار الثاني من أرض خام بمساحة 159837.09 متر مربع. ويقع الموقعان على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق الملك فهد وطريق العليا العام، ويتميزان بقربهما من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كمشروع مطار الملك سلمان الدولي ونادي الرياض للجولف ومطار الملك خالد الدولي وميدل بيست ومنتجع درة الرياض إنتركونتيننتال ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية وجامعة اليمامة ومحطة مترو البنك الأول؛ ما يجعلهما وجهة إستراتيجية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852