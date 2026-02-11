السياسة سفير الكويت لدى المملكة: القيادة الكويتية تولي اهتمامًا استثنائيًا بعلاقتها مع المملكة

البلاد (الرياض) أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، أن القيادة السياسية في دولة الكويت ممثلةً بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تولي اهتمامًا استثنائيًا وحرصًا دائمًا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية. وقال في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء سفارة بلاده مساء اليوم في الرياض بذكرى العيد الوطني الـ65 ويوم التحرير الـ35 لدولة الكويت: “إن العلاقات الكويتية السعودية ليست علاقة بين دولتين وإنما هي علاقة أسرة واحدة بتاريخ وحاضر مشترك ومصير واحد وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والصداقة والروابط الاجتماعية العميقة والتماسك المستمر بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وأوضح الشيخ صباح ناصر الصباح أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بدولة الكويت ينطلق من عمق الروابط الراسخة ووحدة الموقف، مؤكدًا أن ما يبعث البهجة في المملكة هو موضع فخر لكل من يمرون عبر الكويت كما أن أفراح الكويت تجد صداها الصادق في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب السفير الكويتي عن أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس, الذي يصادف 22 فبراير, متمنيًا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا المزيد من التقدم والرخاء. وأشار إلى أن تزامن احتفاء دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بمناسبتين وطنيتين يجسد فرحة واحدة مشتركة للشعبين الشقيقين حيث تتلاقى أفراح العيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت مع ذكرى يوم التأسيس للمملكة, مؤكدًا أن أفراح أحدهما هي أفراح للآخر.