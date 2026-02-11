النصر يعبر أركاداج ويضع قدمًا في ربع نهائي” آسيا 2″

البلاد (جدة)
وضع فريق النصر قدمًا في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2025-2026، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم خارج أرضه على حساب أركاداج التركماني بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب عشق آباد، في ذهاب دور الـ16 من البطولة.
احتاج النصر إلى أقل من عشرين دقيقة لفرض أفضليته، حيث تمكن المهاجم عبدالله الحمدان من هز الشباك عند الدقيقة 19 ؛ ليدشن سجله التهديفي مع فريق النصر المنتقل إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.
وبعد التقدم، أدار النصر المباراة بذكاء تكتيكي، معتمدًا على التوازن بين الضغط المنظم والانضباط الدفاعي، ما حدّ من خطورة أصحاب الأرض وأبقى النتيجة تحت السيطرة حتى صافرة النهاية، في مواجهة اتسمت بالندية والالتحامات البدنية.
بهذه النتيجة، يقترب النصر من بلوغ الدور ربع النهائي؛ إذ يكفيه التعادل في مباراة الإياب المقررة يوم 18 فبراير في الرياض لضمان العبور رسميًا.
