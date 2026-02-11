“المربع الجديد” يستعرض مستجدات التنفيذ ومسارات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة

البلاد (الرياض)
اختتمت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، مشاركتها في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وجاءت المشاركة ضمن جهود المربع الجديد؛ لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، واستعراض مستجدات تسليم الوجهة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في داون تاون الرياض المستقبلي؛ بما يعكس التزامها برؤية الصندوق في تطوير مشاريع نوعية تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وشهدت مشاركة “المربع الجديد” سلسلة من الجلسات الحوارية، جرى خلالها استعراض التقدم المحرز في وجهة المربع الجديد، والانتقال من مرحلة الرؤية إلى مرحلة التنفيذ، مع التركيز على دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، من خلال نماذج شراكة واضحة وممنهجة.
وأكَّد المربع الجديد التزامه باتباع نموذج تسليم يعتمد على الحوكمة والانضباط، ويوفر مسارات واضحة للتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة رئيسة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على نموذج المجتمع ذي الـ 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، حيث تتكامل مكونات الحياة اليومية، من الثقافة والتنقل، إلى التجارة والخدمات، في بيئة حضرية مترابطة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “المربع الجديد”، مايكل دايك: “يعكس المنتدى مرحلة مهمة في مسار الوجهة، ونحن نتحول من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ونعمل على تقديم فرص استثمارية قائمة على الوضوح والانضباط وخلق قيمة طويلة الأمد، ويمثل داون تاون الرياض المستقبلي فرصة نوعية للقطاع الخاص؛ للإسهام في صياغة مستقبل حضري استثنائي للأجيال القادمة”.
وسلَّطت الشركة الضوء على توافق توجهاتها مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة في دعم التنمية الحضرية، وتطوير وجهة معيشية مستدامة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، من خلال شراكات إستراتيجية وتنفيذ فعّال يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
ويمثل المنتدى محطة متقدمة في رحلة تنفيذ المشروع، من خلال تعميق التواصل مع المستثمرين المؤهلين، و النقاش حول نماذج الشراكة المستقبلية. ويواصل “المربع الجديد” استعداده للمرحلة المقبلة عبر التركيز على الاستدامة، والتصميم المرتكز على الإنسان، والحلول الحضرية الذكية، والتعاون مع الشركاء العالميين.