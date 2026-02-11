القيادة تهنئ أنطونيو خوسيه لفوزه برئاسة البرتغال

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة أنطونيو خوسيه سيغورو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البرتغال. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة أنطونيو خوسيه سيغورو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البرتغال.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والرقي.