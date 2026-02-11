المحليات

القيادة تهنئ أنطونيو خوسيه لفوزه برئاسة البرتغال

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1447 هـ      11 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة أنطونيو خوسيه سيغورو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البرتغال. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة أنطونيو خوسيه سيغورو؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية البرتغال.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية البرتغال الصديق المزيد من التقدم والرقي.

