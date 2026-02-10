ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

غادر الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والوفد المرافق له.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
