وزير الصناعة يبحث مع “إيرباص هليكوبترز” فرص توطين صناعة الطيران وسلاسل إمدادها بالمملكة

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا ثنائيًّا مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص هليكوبترز” برونو إيفين، ناقش خلاله الفرص المشتركة لتوطين صناعة الطيران وسلاسل إمدادها بالمملكة، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجال توطين تصنيع الطائرات والمروحيات بالمملكة، كما استعرض الجهود المبذولة لتوطين إنتاج ألواح الألومنيوم، ومعالجة التيتانيوم، بما يدعم احتياجات صناعة الطيران.
وأكد الاجتماع أهمية دراسة نماذج لممكنات تجتذب الموردين العالميين لشركة “إيرباص هليكوبترز”، وتسهّل تأسيس أو توسّع عملياتهم في المملكة، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
من جهة أخرى، عقد الوزير الخريّف اجتماعًا مع قادة شركة معدات التقانة للتجارة المتخصصة في الصناعات العسكرية، ناقش فرص توطين الصناعات الدفاعية بالمملكة، والممكنات المقدمة لتنمية المحتوى المحلي، وتطوير القدرات الوطنية في مجال التصنيع العسكري.
يأتي الاجتماعان على هامش النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة فاعلة من منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
