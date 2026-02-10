وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية.
واصطحب سمو وزير الرياضة، ولي العهد الضيف الأمير ويليام في جولة على مشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض، اطّلع خلالها على مكونات المشروع، وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على المشاريع التنموية الكبرى، التي تشهدها مدينة الرياض، وما تمثله من نموذج للتنمية الحضرية المستدامة، ودورها في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.
