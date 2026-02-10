وزير الثقافة: سوريا ضيف شرف بـ«كتاب الرياض»

البلاد (الرياض )

كشف صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، اختيار الجمهورية العربية السورية ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2026، التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم وإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وقال سموه:” إن اختيار سوريا يأتي تأكيدًا لعمق العلاقات الثقافية السعودية السورية، القائمة على الشراكة والاحترام المتبادل، وانطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز التبادل الثقافي، أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي أولت الوزارة من خلالها اهتمامًا خاصًا بمواصلة الحوار الخلّاق بين الشعوب، وتبادل المعرفة والخبرات، وترسيخ دور المملكة الفاعل في المشهد الثقافي عربيًّا ودوليًّا”، منوهًا بالثقافة السورية وعمقها وتنوعها، وهو ما سيُثري فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2026 في دورته المقبلة، حيث سيسهم اختيار سوريا ضيف شرف المعرض في إيجاد مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي والسوري، وبين المثقفين السوريين والسعوديين وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية. ومن المقرّر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في شهر أكتوبر المقبل، وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم المعرض؛ وفق رؤية تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته، بوصفه أكبر معرض للكتاب في المنطقة من حيث عدد الزوار، وحجم المبيعات وتنوُّع برامجه الثقافية.