وزارة الداخلية وشركة أرسنال البلغارية توقعان عقدين لتعزيز أمن وسلامة المجتمع ومكافحة الجرائم

متابعاتوزارة الداخلية وشركة أرسنال البلغارية توقعان عقدين لتعزيز أمن وسلامة المجتمع ومكافحة الجرائم صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1447 هـ 10 فبراير 2026 البلاد (الرياض) وقَّعت وزارة الداخلية، اليوم، عقدين مع شركة أرسنال البلغارية؛ وذلك بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمع ومكافحة الجرائم. ومثّل وزارة الداخلية في التوقيع مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات اللواء خالد بن عبدالله الخيطان، فيما مثّل الشركة المدير التجاري السيد ليليان زاغورتشيف، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.