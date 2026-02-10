محافظ الدرعية يرأس الاجتماع الثاني لبرنامج مدينة الدرعية الصحية

البلاد (الدرعية)
رأس صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لبرنامج مدينة الدرعية الصحية، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
واطلع سموه خلال الاجتماع على عرضٍ موجزٍ عن مستجدات أعمال البرنامج، وما تم حيال تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنه، والمهام الموكلة لكل لجنة، وأدوارها في دعم مسارات البرنامج وتحقيق مستهدفاته الصحية والمجتمعية.
ووجّه سمو محافظ الدرعية اللجانَ الفرعية بمتابعة إنشاء وإطلاق المبادرات النوعية، والعمل على تفعيلها ميدانيًّا، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الوعي الصحي، وتطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة التي تدعم جهود إعادة اعتماد مدينة الدرعية الصحية.
وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، واستمرار العمل وفق خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات قياس أداء؛ لضمان استدامة المبادرات وتحقيق الأثر الصحي المنشود، بما يعكس دعم وحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.