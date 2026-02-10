رفع كفاءة الممارسات البيئية وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.. اتفاقية لتفعيل الاقتصاد الدائري في الضيافة الجوية

البلاد (الرياض)

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع مذكرة تعاون في مجال توريد أدوات صديقة للبيئة لاستخدامها في تقديم خدمات الضيافة المتكاملة في صالات المطارات ورحلات الطيران المختلفة؛ بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، وتحقيق مبادئ الاستدامة، ورفع كفاءة الممارسات البيئية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للنخيل والتمور المكلّف المهندس أحمد العيادة، أن المذكرة تأتي لتحقيق عدة أهداف مشتركة بين الطرفين، للعمل بشكلٍ تكاملي للإسهام في تنمية الاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أثر إيجابي مستدام، وذلك من خلال عدة مجالات تعاون؛ من أهمها: العمل على تطوير وتبني بدائل مبتكرة للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات والنفايات، ورفع الوعي البيئي حول البدائل المستدامة للمواد أحادية الاستخدام، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات إعلامية توعوية، إضافةً إلى دمج منتجات “جريد” المصنوعة من سعف النخيل، من خلال تجارب تشغيلية وتقييم جدواها البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالمواد الصديقة للبيئة وتقليل النفايات؛ بما يُسهم في دعم الابتكار المحلي، والحلول المستدامة في القطاع.

إلى ذلك، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، وبناء إطار إستراتيجي للتعاون بين منظومة “البيئة” واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتطوير منظومة عمل متكاملة، تُسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ورؤية المملكة 2030.