رغم استمرار وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين شرق رفح

البلاد (رفح)

على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل شن غارات محدودة على القطاع، مؤكدة أن أهدافها عناصر مسلحة من حركة حماس.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، عن مقتل أربعة مسلحين في شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بعد خروجهم من نفق تحت الأرض وفتحهم النار باتجاه قواته.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، كابتن إيلا، في بيان على”إكس”:” إن القوات الإسرائيلية رصدت أربعة مسلحين خرجوا من فتحة تحت الأرض في شرق رفح، وأطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7، فقامت القوات بالرد وتمت تصفية الأربعة”. وأضافت أن الجيش يواصل عملياته في المنطقة؛ بهدف رصد أي مسلحين آخرين محتملين.

واعتبرت المتحدثة أن الحادث يمثل “خرقاً فاضحاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية “ستواصل عملها لإزالة أي تهديد للأمن”.

وتشير الإحصاءات منذ بدء تطبيق الاتفاق في أكتوبر 2025 إلى سقوط أكثر من 500 قتيل فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1460 شخصاً. وتؤكد إسرائيل أن غاراتها تركز على مواقع العناصر المسلحة لمنع أي تهديد محتمل.

ويأتي هذا التصعيد العسكري قبل اجتماع مرتقب لمجلس السلام في واشنطن الأسبوع المقبل، والذي من المقرر أن يناقش خطط إعادة إعمار قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة. ويؤكد الجانب الإسرائيلي على ضرورة تفكيك قدرات حركة حماس ونزع أسلحتها قبل البدء بأي مشاريع إعمار واسعة في القطاع.