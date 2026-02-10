  حلبة كورنيش جدة تحتضن بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA في أول سباق مزدوج لها هذا الموسم

بدر النهدي (جدة)

تعود بطولة الفورمولا إي مع الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة العالم للفورمولا إي برعاية ABB FIA على حلبة كورنيش جدة يومي 13 و14 فبراير 2026؛ حيث يبلغ طول المسار الإجمالي للحلبة 3.01 كيلومتر، ويتكون من 19 منعطفًا.

وتمثل جدة أول حدث مزدوج في الموسم 12 (2025/26)، وستشهد أيضًا عودة جلسات EVO حقق ميتش إيفانز، سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ، فوزه الخامس عشر في الجولة الأخيرة في ميامي، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً في تاريخ الفورمولا إي كأكثر سائق فوزاً في تاريخ البطولة. ويتطلع إيفانز إلى تكرار هذا الإنجاز تحت الأضواء الكاشفة في جدة.

وستعود تقنية PIT BOOST لأول مرة هذا الموسم في جدة، وهي تقنية إعادة شحن ثورية تغير عناصر استراتيجية السباق. جدة، المملكة العربية السعودية. الثلاثاء 10 فبراير 2026 – يستمر الموسم 12 (2025/26) من بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA بالجولتين 4 و 5، والتي ستقام على حلبة كورنيش جدة الشهيرة يومي 13 و 14 فبراير 2026.