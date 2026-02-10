بناء مستقبل تقني آمن ومستدام على المستوى الدولي.. السعودية رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

عكست مشاركة المملكة في إعداد “التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي 2026” للعام الثاني على التوالي مكانتها؛ كمركز عالمي للابتكار التقني، مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية والأمن التقني، وحرصها على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالميًا، بما يحقق التنمية المستدامة.

وتؤكد المملكة ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال المشاركات الدولية على جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، ودورها الريادي في دعم الابتكار المسؤول وبناء مستقبل تقني آمن ومستدام على المستوى العالمي. ويأتي التقرير ضمن مخرجات قمة سلامة الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت في بليتشلي بارك عام 2023، حيث يهدف إلى تقديم تقييم علمي شامل للتطورات المتسارعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحليل المخاطر المصاحبة لها، إضافة إلى اقتراح مسارات عملية لتعزيز معايير السلامة والحوكمة الدولية، بما يجعله مرجعًا علميًا مهمًا لصنّاع القرار والجهات التنظيمية والمجتمع البحثي حول العالم. ويُصنّف التقرير بوصفه وثيقة عالمية شاملة تُعنى بتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة به، ويُعد مرجعًا علميًا موثوقًا يسهم في دعم السياسات التنظيمية، وتطوير الأطر الحاكمة للاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات المتقدمة.

وشارك في إعداد التقرير نخبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين، إلى جانب عدد من المتخصصين في سلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمة التقنية من جامعات ومراكز بحثية مرموقة، وبمشاركة خبراء يمثلون أكثر من (30) دولة ومنظمة دولية، من بينها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي.