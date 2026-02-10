الكونغرس الأمريكي يكرِّم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي تقديرًا لجهود الرابطة في مكافحة الكراهية

واس (واشنطن)
كرَّم الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون من الكونغرس الأمريكي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن, وذلك تقديرًا لدور وجهود الرابطة في مكافحة الكراهية وتعزيز التعايش بين المجتمعات الدينية.
ووقَّع عددٌ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شهادة التكريم التي ثمّنت تلك الجهود ودعمت تماسك نسيج التنوع الاجتماعي للحد من صراعه وانقسامه، ولا سيما الجهود الدولية المركزة على مكافحة المواقف العنصرية التي تستهدفُ أمن وكرامة أتباع الأديان والأعراق.
فيما وصفت قياداتُ الجالية الإسلامية، التي حضرت مناسبة التكريم، بأنَّه بمثابة تكريمٍ لجميع أبناء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، وأنه يُمَثل الحدث الأول -من نوعه- في مبنى الكابيتول.
فيما وصفت قياداتُ الجالية الإسلامية، التي حضرت مناسبة التكريم، بأنَّه بمثابة تكريمٍ لجميع أبناء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، وأنه يُمَثل الحدث الأول -من نوعه- في مبنى الكابيتول.
وأوضح الشيخ محمد العيسى أن الجهود محل التكريم تمثل القيم الإسلامية الداعية لسلام العالم ووئام مجتمعاته، مؤكدًا على عمل الرابطة المستمر على تعزيز الحوار الإيجابي والفاعل بين الجميع لدعم ثقافة التفاهم والوعي والتعاون، انطلاقًا من استيعاب حكمة الخالق سبحانه في التنوع الحتمي في العالم، ومن ثم تفهم الاختلاف بين الجميع والتعامل معه بالمنطق الواعي والمتحضر، لا بمنطق الصراع والصدام.
بعد ذلك, توالت كلمات أعضاء الكونغرس الأمريكي في الحفل مبرزين جهود رابطة العالم الإسلامي على ضوء حيثيات التكريم.