“الفيفا” يعتمد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أول معهد أبحاث في الشرق الأوسط وآسيا

البلاد (جدة)
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أول معهد أبحاث معتمد له في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، لدعم تطوير أبحاث مبتكرة في مجال كرة القدم، في خطوة تعزز الحضور العلمي للمملكة في المنظومة الرياضية الدولية.
ويعكس هذا الاعتماد التزام كاوست بتعزيز التكامل بين الرياضة والبحث الأكاديمي والقطاع الصناعي عبر إطلاق مبادرات بحثية رفيعة المستوى تستند إلى منهجيات علمية متقدمة، تسهم في تطوير الدراسات المرتبطة بكرة القدم.
وتركّز الجامعة في مرحلتها الأولى على دراسة تأثير الضربات الرأسية في صحة اللاعبين، والعمل على ترسيخ ممارسات قائمة على الأدلة العلمية تسهم في رفع معايير السلامة وحماية الرياضيين.
وأكد رئيس جامعة كاوست البروفيسور إدوارد بيرن أن اختيار الجامعة لتكون خامس معهد أبحاث معتمد من الفيفا على مستوى العالم، والأول على الصعيد الإقليمي، يمثل إنجازًا نوعيًا يعكس تنامي الحضور السعودي في مشهد كرة القدم الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في توظيف الابتكار العلمي لدعم صحة اللاعبين وتعزيز استدامة الأداء الرياضي وفق أفضل المعايير العالمية.
يأتي هذا الاعتماد امتدادًا للتوجهات الوطنية نحو الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز اقتصاد المعرفة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة رياضية متقدمة ترتكز على الابتكار والاستدامة.