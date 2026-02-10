 الرياض تستضيف بطولة محترفي الاسكواش PSA 3K

هاني البشر ( الرياض )

تستضيف العاصمة الرياض بطولة محترفي الاسكواش PSA 3K خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، وذلك على ملاعب نادي فالكون للاسكواش، بمشاركة 16 لاعباً يمثلون 4 دول هي: مصر والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية البلد المستضيف.

وتشهد البطولة حضوراً تنافسياً قوياً في ظل مشاركة نخبة من لاعبي الاسكواش المحترفين، حيث يمثل المملكة في هذه البطولة اللاعبان محمد آل نصفان واللاعب سالم المولد ضمن قائمة المشاركين، في خطوة تعكس تطور رياضة الاسكواش السعودية وتنامي حضورها على مستوى البطولات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل العقيلي أهمية استضافة الرياض لهذه البطولة، مشيراً إلى أن الحدث يمثل امتداداً لجهود المملكة في دعم الرياضات المختلفة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الدولية.

وقال العقيلي: نرحب بكافة اللاعبين المشاركين في بطولة محترفي الاسكواش PSA 3K، ويسعدنا في الرياض استضافة هذا الحدث الرياضي الذي يجمع نخبة من اللاعبين من دول شقيقة وصديقة، في أجواء تنافسية تعكس روح الرياضة وأهميتها في تعزيز العلاقات بين الشعوب ،كما نؤكد حرصنا على تقديم تنظيم مميز يليق بمكانة المملكة وبما تشهده الرياض من حراك رياضي متسارع، ونتطلع أن تكون البطولة محطة ناجحة تسهم في تطوير اللعبة وتحفيز اللاعبين السعوديين للاحتكاك بالمستويات الدولية.”

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات رابطة محترفي الاسكواش الدولية (PSA)، وسط اهتمام متزايد من الجماهير والمهتمين بهذه الرياضة، حيث من المنتظر أن تشهد المباريات تنافساً قوياً على مدار ثلاثة أيام .