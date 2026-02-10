الأخضر السعودي للتايكوندو يحصد ثمار الإعداد في الفجيرة والعربية

متابعة (محمد الجليحي)

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو نتائج مميزة في بطولة الفجيرة المفتوحة وبطولة العرب للتايكوندو، التي أقيمت في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من (31) يناير حتى (10) فبراير 2026، ضمن برنامج المشاركات الخارجية المعتمد، الهادف إلى رفع مستوى الاحتكاك الدولي وتعزيز الجاهزية الفنية للمنافسات المقبلة.

وضمت بعثة المنتخب (25) لاعبًا ولاعبة إلى جانب الجهازين الفني والإداري والفريق الطبي، بعد برنامج إعداد مكثف استمر ستة أشهر، بدأت معه تظهر ثمار العمل الفني والتطويري. وشهدت المشاركة إشرافًا مباشرًا من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ عبدالله حربي، الذي حرص على متابعة اللاعبين ميدانيًا خلال منافسات البطولة العربية، مقدمًا لهم الدعم والتحفيز، ومشيدًا بمستوياتهم الفنية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أدائهم ونتائجهم.

ونال لاعبو الأخضر في بطولة الفجيرة المفتوحة، مشاري بامسعود(فضية فئة الشباب) وليان كعبي (فضية ناشئين)، بينما جاءت الإنجازات في البطولة العربية، الدرجة الأولى عبدالله المشرف ودنيا أبو طالب ودنيا صابر،(ميداليات برونزية) وفي فئة الشباب مشاري بامسعود (ذهبية)والجوهرة الدوسري وعبدالله أبو عينين ونواف البيشي (برونزية).

وشارك الجهاز الفني قربان بوقديف وسيف الدين طرابلسي وريدك إيسيف وحمدي مسعودي ومحمد البخيت وهاني المطرفي، فيما تولى الجهاز الإداري بإشراف مديرة الوفد الأستاذة مرام مطر محمد الغامدي وفايز بياري ومنى الدوسري وربى اليحيى، وضم الفريق الطبي محمد زعوفي وأميرة. كما كان للحكام الدوليين السعوديين حضور فاعل في إدارة النزالات، وهم محمد الدوسري ومحمد الوبران ونايف الغامدي وحمود المطرفي وعبدالرحمن العمري وخالد الحارثي، وحقق الحكم الدولي عبدالرحمن العمري لقب أفضل حكم في البطولة العربية، مؤكدًا تطور الكفاءات التحكيمية السعودية على المستوى الدولي.

من جانبه أكد رئيس لجنة المنتخبات خالد جمهور الشمراني أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لعمل فني تراكمي وخطة إعداد طويلة المدى، مشيرًا إلى أن المشاركات الخارجية عنصر أساسي في بناء اللاعب الدولي وصقل خبراته، وأن ما تحقق في الفجيرة والعربية يعكس حجم العمل داخل منظومة المنتخبات ويؤكد قدرة اللاعبين على المنافسة قارياً ودولياً، مؤكدًا مواصلة إعداد جيل قادر على تحقيق إنجازات أكبر في الاستحقاقات المقبلة.