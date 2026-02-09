وزير السياحة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص: السياحة حققت أرقامًا قياسية في 2025

البلاد (الرياض)
أكّد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة في المملكة شهد قفزات غير مسبوقة خلال عام 2025، محققًا أرقامًا قياسية على مستوى الإنفاق وعدد الزوار؛ ليصبح أحد أبرز القطاعات المُحتفى بها ضمن مسار التحول الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرفيعة المستوى بعنوان “عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال”، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت امتدادًا لمسار بدأ مع انطلاقة رؤية المملكة 2030 في عام 2016، حين اتجهت المملكة إلى تنويع اقتصادها وعدم الاكتفاء بالقطاعات التقليدية، مفيدًا أن التجارب السابقة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاع المالي أسست لخبرة وطنية في بناء القطاعات الاقتصادية الكبرى.
وبيّن أن قطاع السياحة كان يمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عند بدء العمل عليه في عام 2019، وارتفع مساهمته إلى 5% حاليًا، مع التوجه لرفعه إلى 10% خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز المليون وظيفة بعد أن كان في حدود 750 ألف وظيفة.
وأكد أن القطاع السياحي يُعد من أكثر القطاعات توفيرًا للوظائف عالميًا لطبيعته الخدمية، مشيرًا إلى أن متوسط إٍسهام السياحة في الاقتصاد العالمي يبلغ نحو 10%، وهو ما تسعى المملكة إلى الوصول إليه عبر بناء قطاع سياحي متكامل قادر على المنافسة عالميًا، منوهًا بأهمية المحتوى المحلي، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة في علاقة وزارة السياحة وصندوق الاستثمارات العامة مع مختلف الجهات، مؤكدًا أن الفرص لا تزال متاحة أمام القطاع الخاص في هذا المجال.
وتناول إعلان منظمة السياحة العالمية ببلوغ عدد المسافرين عالميًا نحو 1.5 مليار شخص خلال العام الماضي، من أصل قرابة 8 مليارات نسمة، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 2 مليار مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة في الهند والصين، وهما من أكبر الدول المصدّرة للسياح.
وأوضح أن القطاع يسير في مسار تصاعدي، حيث تسعى المملكة إلى رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي من 300 مليار ريال إلى 600 مليار ريال، مفيدًا أن من أبرز الأدوار التي يؤديها القطاع في دعم المحتوى المحلي هو التوظيف المباشر، حيث يعمل القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية وتشغيلها في مختلف الوجهات، مشيدًا بما لمسه خلال زيارته الأخيرة لمشاريع البحر الأحمر من مستوى عالٍ للخدمة التي يقدمها أبناء وبنات الوطن.
وأكد أن الشباب والفتيات باتوا يشكلون عنصرًا مميزًا في تجربة الزائر، وهو ما يعكسه انطباع السياح عن جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة خصصت نحو 300 مليون ريال سنويًا منذ عام 2020 لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، في إطار دعم مستمر للمحتوى المحلي في القطاع، وتمتلك المملكة مقومات سياحية متعددة، مفيدًا أن بناء قطاع السياحة يجري بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة كشريك رئيس، وبالتكامل مع القطاع الخاص الذي يُعد المحرك الأساسي لهذا القطاع عالميًا، مؤكدًا أن الاستثمارات السياحية خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، موزعة بالتساوي بين الصندوق والقطاع الخاص.