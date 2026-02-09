منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات.. دحلان: السعودية تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين الموهبة

البلاد (جدة)

انطلقت أمس في جدة أعمال المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع، الذي تستضيفه جامعة الأعمال والتكنولوجيا برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، بمشاركة ممثلين من أكثر من 40 دولة، وإطلاق أول مؤشر عالمي لقياس وتقييم رعاية الموهوبين، وسط حضور يتجاوز ألف مشارك من الخبراء وصنّاع القرار والمبدعين.

وشهد المؤتمر إطلاق أول مؤشر عالمي لقياس وتقييم رعاية الموهوبين، في خطوة تستهدف تعزيز منظومات اكتشاف الموهبة، وتمكينها على المستوى الدولي.

وأعلن الافتتاح الرسمي للمؤتمر بكلمة لرئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أعرب فيها عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث العلمي والمعرفي في نسخته التاسعة عشرة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى في مستقبل الأوطان.

وأوضح الدكتور دحلان أن المملكة العربية السعودية تقدّم اليوم نموذجًا عالميًا ملهمًا في تمكين الموهبة والابتكار، في ظل قيادة تؤمن بأن الإبداع هو المحرك الحقيقي للتنمية، مشيرًا إلى أن تقدم الدول بات يرتبط بما تستثمره في عقول أبنائها وبناتها، وليس بما تمتلكه من موارد فقط. وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في اكتشاف الموهبة فحسب، بل في استدامة رعايتها وتهيئة بيئة حاضنة تتيح لها النمو والتجربة وتحقيق الأثر، لافتًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال اكتشاف الموهوبين وتمكينهم.