للمسح والتقييم خارج النطاق العمراني.. الجاسر يطلق حملة «طرق متميزة آمنة»

البلاد (الرياض)

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، أمس (الأحد)، النسخة السادسة من حملة”طرق متميزة آمنة”، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات المعنية. وتهدف الحملة في نسختها الحالية إلى إجراء مسح وتقييم شامل لكافة شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، برعاية شركة”نجم” لخدمات التأمين. وأوضح الجاسر أن حملة “طرق متميزة آمنة” انطلقت كفكرة بسيطة، ونمت وتطورت- بفضل الله- ثم بتضافر الجهود، لتصبح اليوم حملة وطنية كبرى، مبينًا أن النسخة الحالية ستشهد توسعًا كبيرًا؛ إذ سيتم إطلاقها على مستوى المناطق بشكل مكثف برعاية أصحاب السمو أمراء المناطق؛ لتتحول إلى مبادرة مستدامة على مدار العام، بدلًا من كونها حملة مكثفة لمدة 5 أيام فقط. وأسهمت هذه الحملة- جنبًا إلى جنب مع المشاريع والمبادرات الإستراتيجية- في خفض وفيات الطرق بنسبة تقارب 60%، ووصول المملكة إلى المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق، وهو إنجاز يعكس التزام المملكة بتحسين البنية التحتية وسلامة مستخدمي الطرق. كما أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية حزمة من التقنيات المتطورة التي تُستخدم لأول مرة في الحملة؛ أبرزها تقنية قياس”عاكسية الدهانات” عبر المركبات المتنقلة، التي تضمن دقة النتائج وربطها بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية. وسيتم استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية بالدهانات الأرضية، التي تتميز بكفاءة اقتصادية عالية وفترة زمنية أطول، إضافة إلى تفعيل غرفة التحكم والمراقبة اللحظية لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار عبر التحليل التنبؤي؛ حيث تكتمل هذه المنظومة بمعدة المسح التصويري الرقمي لمسح العناصر”غير الرصفية”، واستخدام الحواجز الرفيعة واللوحات الإرشادية الذكية؛ مما يعزز من ريادة المملكة التقنية في إدارة وصيانة شبكة الطرق.

وأكَّدت الهيئة العامة للطرق أن عملية مسح وتقييم شبكة الطرق عمل مستمر لا يتوقف طوال العام، وأن ما يمنح الحملة قيمة إضافية هو الرصد المكثف للملاحظات في شبكة الطرق التي تتجاوز أطوالها 73 ألف كم، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ فيما نجحت الحملة في نسخها السابقة في رصد ومعالجة أكثر من 100 ألف ملاحظة، مستعينة بأكبر أسطول للمسح والتقييم عالميًا.