في نخبة آسيا..تعادل الهلال وشباب الأهلي سلبيًا

البلاد (جدة)
تعادل الهلال مع مضيفه فريق شباب الأهلي بدون أهداف؛ ليفقد أول نقطتين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2026/2025، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.
وكان الهلال قد حقق 6 انتصارات على التوالي، قبل أن يفقد نقطتين أمام شباب الأهلي، ويرفع رصيده في المركز الأول إلى 19 نقطة، في حين بقي شباب الأهلي خامساً برصيد 11 نقطة، وبقيت آماله كبيرة في التأهل إلى ثمن النهائي.
ويتأهل إلى ثمن النهائي الفرق الـ8 الأولى في ترتيب المجموعة الموحدة.
وفي إطار الجولة نفسها، حقق فريق الشارقة تعادلاً مثيراً مع الدحيل القطري 1-1 في الدوحة؛ ليرفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط، وبقي ثامناً مؤقتاً، وهو نفس رصيد الدحيل السابع.
ويملك الشارقة فرصة كبيرة في التأهل إلى ثمن النهائي، لاسيما أنه يلعب في الجولة الأخيرة على ملعبه مع ناساف الأوزبكي.