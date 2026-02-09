غرفة جدة تنظم لقاء المطورين والوسطاء العقاريين

نظمت غرفة جدة، ممثلة بمجلس التطوير العمراني، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار اليوم، لقاء المطورين والوسطاء العقاريين، بمشاركة عدد من المختصين وأصحاب المصلحة، وذلك لرفع الوعي بتحديثات نظام الوساطة العقارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بمقر الغرفة.
وتناول اللقاء، بحضور منسوبي الهيئة العامة للعقار، التحديثات على نظام الوساطة العقارية، ومناقشة الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالنظام والإجابة على استفسارات الحضور.
ووفر الملتقى منصة تفاعلية لتبادل الآراء والخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام النظامي وتحسين الممارسات المهنية في القطاع العقاري، كما يعزز اللقاء الاستقرار والتنظيم داخل السوق العقاري، ويدعم تطوير الممارسات العقارية وفق الأطر النظامية المعتمدة.
