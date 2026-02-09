طائرة لمكافحة الحرائق ومركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت

البلاد (الرياض)

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني وقوات أمن المنشآت، منظومة متقدمة من الحلول التقنية؛ الهادفة إلى تعزيز السلامة والأمن وحماية الإنسان والبيئة.

ويعرض الدفاع المدني طائرة متخصصة في مكافحة الحرائق، صُممت لتنفيذ مهام الإطفاء الجوي المباشر وغير المباشر في البيئات الصعبة والتضاريس الوعرة، مع سرعة استجابة عالية ودقة في الوصول، بما يسهم في تقليل زمن التدخل ودعم فرق الإطفاء الأرضية وحماية المنشآت والمناطق السكنية. كما تتميز الطائرة بهيكل قوي وأنظمة تشغيل تضمن الاستمرارية في المهام الحرجة، إلى جانب دعم القيادة الجوية والتنسيق الميداني والحد من انتشار الحرائق.

وفي السياق ذاته، تستعرض قوات أمن المنشآت مركبة ذاتية القيادة مزودة بكاميرات مراقبة وتقنيات ذكاء اصطناعي، مخصصة لحماية المنشآت الحيوية وتعزيز القدرات الأمنية. وتأتي هذه المشاركات ضمن توجه وزارة الداخلية نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام، يعتمد على القيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني بكفاءة عالية.