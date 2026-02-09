السياسة

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الدفاع السلوفاكي ويوقعان اتفاقية تعاون عامة بين البلدين

صحيفة البلاد       22 / شعبان / 1447 هـ       9 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا السيد روبرت كاليناك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
عقب ذلك، وقع الجانبان على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سلوفاكيا، تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.
