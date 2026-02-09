ذهبية وبرونزية للسعودية في بطولة آسيا للدراجات 2026 بالقصيم

البلاد (عنيزة)
شهدت منافسات بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026، المقامة في منطقة القصيم أمس الأحد، تألق الدراج أحمد العمراني بتحقيقه الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام للرجال، فيما أحرز مواطنه بدر المهنا الميدالية البرونزية في السباق ذاته، مؤكدَين حضور المملكة في المنافسات القارية.
وقطع العمراني مسافة السباق بزمن بلغ ساعتين و(57) دقيقة و(36) ثانية، وبمتوسط سرعة (21.1) كيلومتر في الساعة، بينما أنهى بدر المهنا السباق بزمن (3) ساعات و(4) دقائق و(5) ثوانٍ، وبمتوسط سرعة (20.3) كيلومتر في الساعة.
وأُقيمت ثلاثة سباقات في متنزه الغضا، كان من بينها سباق الفردي العام لفئة سيدات النخبة لمسافة (109.2) كيلومتر، وتُوِّجت الصينية هاو تشانغ بالميدالية الذهبية، فيما جاءت الأوزبكية نفوسات كوزييفا ثانية ونالت الفضية، وحصلت الكورية الجنوبية جيون شين على البرونزية.
كما أُقيم سباق الفردي العام لفئة رجال الأساتذة لجميع الفئات لمسافة (78) كيلومترًا، وسباق الفردي العام لفئة سيدات الأساتذة لجميع الفئات لمسافة (62.4) كيلومتر.