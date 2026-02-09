دفعة خامسة من المرضى تغادر غزة إلى مصر

البلاد (رفح)

غادرت أمس (الأحد) الدفعة الخامسة من المرضى قطاع غزة متجهة إلى معبر رفح البري، تمهيداً لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج، في إطار استمرار العمل بآلية السفر الطبي الإنسانية عبر المعبر البري، بعد إعادة فتحه الأسبوع الماضي.

ووصلت الدفعة الخامسة من العائدين إلى معبر رفح لاستكمال إجراءات الدخول إلى غزة، وسط حالة تأهّب قصوى في المعبر استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من الخارج.

ويأتي هذا التحرك ضمن عمليات التنسيق التي أقرت منذ بدء فتح المعبر، حيث غادر 145 مريضاً ومرافقاً قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، فيما وصل 98 شخصاً عائدين إلى القطاع خلال الفترة نفسها.

وكان معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة قد أعيد افتتاحه الخميس الماضي، بعد أن ظل مغلقاً لما يقارب العامين بسبب الحرب والقيود الأمنية. ويُسمح حالياً بمغادرة عدد محدود من المرضى ومرافقيهم، مع السماح بدخول أعداد محدودة أيضاً.

وتشير التقارير إلى أن التشغيل الفعلي للمعبر في اليوم الأول شهد عبور 8 أشخاص فقط إلى مصر وعودة 12 فلسطينياً إلى القطاع، رغم توقعات الاتفاق بين حماس وإسرائيل بالسماح لعبور 50 مريضاً مع مرافقين لكل منهم، فيما عاد في اليوم الثاني 40 فلسطينياً بعد انتظار طويل وصعوبات فرضها الجيش الإسرائيلي على المعبر.

وتعد هذه الدفعات خطوة مهمة لتسهيل وصول الفلسطينيين إلى العلاج الطبي خارج غزة، وتخفيف الضغط عن المستشفيات المحلية، في ظل استمرار الصعوبات الإنسانية التي تواجه المدنيين في القطاع.