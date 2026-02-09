حصد المركز الأول بجوائز Loeries.. آل الشيخ: موسم الرياض يتصدر العلامات التجارية

البلاد (الرياض)

كشف المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن تحقيق موسم الرياض إنجازًا جديدًا بتصدّره قائمة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصوله على المركز الأول، ضمن جوائز Loeries، فيما تصدّر الشريك الإبداعي للموسم BigTime Creative Shop قائمة الوكالات الإبداعية في المنطقة.

جاء ذلك في منشورعبر حسابه الرسمي على منصة X، قال فيه: “موسم الرياض يتصدر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحصد المركز الأول ضمن جوائز LOERIES، فيما يتصدر شريكه الإبداعي BigTime Creative Shop قائمة الوكالات الإبداعية في المنطقة. إنجاز يعكس قوة الإبداع السعودي، ويؤكد حضوره المؤثر عالميًا”.

ويُعد موسم الرياض أبرز المواسم الترفيهية في المنطقة، ومن أهم المشاريع الوطنية التي أسهمت في إعادة تعريف صناعة الترفيه محليًا وإقليميًا، من خلال محتوى متنوع وتجارب عالمية المستوى، وشراكات إبداعية وتسويقية أسهمت في بناء علامة تجارية سعودية ذات حضور دولي، وقدرة تنافسية عالية في كبرى المحافل العالمية.

وتُعد جوائز Loeries من أعرق وأهم الجوائز المتخصصة في مجالات الإعلان، والاتصال التسويقي، والإبداع المؤسسي في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1978، وتُمنح وفق معايير دقيقة تعتمد على جودة الفكرة، والابتكار، والتنفيذ، والأثر الإبداعي، ويُنظر إلى الفوز بها؛بوصفه اعترافًا دوليًا رفيع المستوى بالتميّز والريادة في الصناعات الإبداعية.