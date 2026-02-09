المحليات

جامعة نايف تفتح باب القبول للدكتوراه والماجستير

22 / شعبان / 1447 هـ       9 فبراير 2026

البلاد (الرياض)
كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2026–2027م (1448هـ)، ويستمر القبول حتى 26 فبراير 2026م، في عددٍ من التخصصات الأمنية والعدلية.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس، أن الجامعة، وفي إطار سعيها المستمر لتحقيق رؤيتها وتجديد التزامها برسالتها في خدمة الأمن العربي، بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد عملت- بعد إطلاق إستراتيجيتها التحولية (2019–2024)- على تطوير برامجها الأكاديمية من حيث المحتوى، ومدة الدراسة، والاتصال الوثيق بالعلوم الأمنية. واستكملت الجامعة جهودها من خلال إستراتيجيتها التوسعية (2025–2029) نحو قيادة الفكر الأمني، عبر تعليم عالٍ أمني نوعي، يتمثل في تقديم برامج دراسات عليا بينية ومتعددة التخصصات ترتبط بالتحديات الأمنية الناشئة، وتوائم تطلعات الجهات الأمنية، وتلبّي احتياجات المستفيدين، وذلك عبر شراكات دولية استثنائية؛ لتعزيز دور الجامعة بوصفها رائدة للفكر الأمني في المنطقة العربية. وفي إطار تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في دولة المقر، المملكة العربية السعودية، لمدة سبع سنوات، كما حصلت الجامعة كذلك على الاعتماد الكامل لمدة خمس سنوات من قِبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، لبرامج ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ولا تزال الجهود مستمرة؛ لاستكمال حصول جميع برامج الجامعة على الاعتمادات البرامجية المحلية والدولية بحلول عام 2029م.

