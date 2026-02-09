تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في دورتها الـ13

البلاد (الرياض)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه -حفظه الله- كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رواد العمل الاجتماعي العشرة الفائزين في الدورة الثالثة عشرة لعام 2025م من جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمدينة الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميزّ في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله الكبير نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة صيتة، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث.
ونوه الأمير فيصل بن بندر بما وصلت له جائزة الأميرة صيتة من مستويات متقدمة في خدمة العمل الاجتماعي من خلال العمل المؤسسي الواضح، مؤكدًا أن المملكة تدعم العمل الاجتماعي المنظم والمؤسسي.
وأشاد بجهود القائمين على جائزة الأميرة صيتة وما يقدمونه من خدمة للعمل الاجتماعي في المملكة، معربًا عن سعادته وفخره بما يحظى به العمل الاجتماعي والإنساني من اهتمام على مستوى المؤسسات والأفراد في المملكة.
وبعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المهندس الراجحي كلمة بهذه المناسبة رفع فيها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لرعايته الكريمة للجائزة، مثمنًا تشريف وحضور سمو أمير منطقة الرياض لحفل الجائزة في هذه الدورة.
وقال: “إن الجائزة لم تعد مجرد حدث سنوي بل هي رسالة سامية في خدمة المجتمع، تُجسد دقة الاختيار والاهتمام بموضوعات سنوية مُحكمة تتماشى مع احتياجات الوطن العزيز وتُحقق مستهدفات رؤيته السامية”.
وأكد حرص الجائزة على أن تكون موضوعاتها انعكاسًا واقعيًّا للتحديات التي تواجه المجتمع، وأن تصل إلى شرائحه كافة عبر برامجها ومبادراتها المتنوعة، بفضل التكامل البنّاء مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومع المواءمة المتميّزة مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، مما يؤكد أن العمل الاجتماعي يحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الجائزة شهدت نموًا ملحوظًا في عدد الفائزين، حيث ارتفع العدد من (133) فائزًا إلى (143) فائزًا، موزعين على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، واستفاد منها (6.727) مستفيدًا، ضمن ستة فروع تغطي موضوعات محورية وهي: الإنجاز الوطني، الوقف الإسلامي، المسؤولية الاجتماعية، الأفراد، المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق مؤشرات عام 2023.
واختتم كلمته باستذكار سيرة الأميرة صيتة، التي كانت مثالًا للعطاء والوفاء، وما تركته من بصمة لا تُمحى في العمل الخيري والإنساني.
عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور عرضًا مرئيًّا حول الجائزة وفروعها، ثم ألقى الدكتور المغلوث، كلمة رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما المتواصل للجائزة، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانتها، وترسيخ دورها رافدًا أساسيًّا لمسيرة العمل الاجتماعي والتطوعي في الوطن الغالي، مستذكرًا دور الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في توجيهه بأن تحمل الجائزة اسم شقيقته الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، تخليدًا لإرثها الإنساني، ومسيرتها المضيئة التي جسدت معاني الإيثار والبذل وخدمة المجتمع.
ورحّب الدكتور المغلوث بالحضور, مهنئًا الفائزين بالجائزة، ومبينًا أن عنوان هذه الدورة “الذكاء الاجتماعي في خدمة الإنسانية” يعكس رؤية الجائزة ورسالتها، ويؤكد أن العمل الاجتماعي لم يعد جهدًا عابرًا، بل منظومة مؤسسية واعية، تقوم على الابتكار، وتستهدف صناعة الأثر المستدام في حياة الأفراد والمجتمع.
وأوضح أن الجائزة شهدت إقبالًا واسعًا في دورتها الثالثة عشرة، وتقدم لها 754 مشاركة، تأهل منهم 158 لمرحلة التقييم العلمي، ثم انتقل منهم 18 لمرحلة التحكيم النهائي، وبعد الزيارات الميدانية من قبل المحكمين لجميع مناطق ومحافظات المملكة، أجمعت لجنة التحكيم على فوز الرواد الـ10 المكرمين الليلة.
وأعلن الدكتور المغلوث عن فتح باب الترشح للجائزة الكبرى في دورتها الرابعة عشرة، تحت عنوان “تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني”، مشيرًا إلى أن عنوان الدورة يؤكد أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن ترسيخ قيم التماسك والتكافل والولاء، يسهم في بناء مجتمع متماسك ووطن قوي قادر على مواجهة التحديات.
عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة الرياض، ضيف الشرف، “وقف صيتة بنت عبدالعزيز”، نظير دوره الرائد في الأعمال الإنسانية، حيث ألقى الأمين العام للوقف خالد بن محمد زهران، كلمةً بهذه المناسبة، أكد فيها أن الوقف لم يكن يومًا مشروعًا إداريًّا عاديًّا، بل أمانة ورسالة ومسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الوقف لا يعمل بجهد فردي، بل منظومة عمل جماعي بدأت بتوجيهات واضحة من مجلس النظارة، أبناء وبنات الأميرة صيتة، الذين حملوا مسؤولية استمرار خير والدتهم، ورسموا خارطة الطريق، وحددوا الوجهة، وأكدوا أن الوقف يجب أن يُدار وفق أعلى معايير الحوكمة والالتزام النظامي.
وأفاد أن هذا العمل الجماعي نقل الوقف من مرحلة الجهد التقليدي إلى مرحلة العمل المؤسسي المنظم، فانعكس ذلك على جودة الأداء، ووضوح الإجراءات، وزيادة الأثر، وتحسن الدخل والإنفاق، واستدامة العطاء، لافتًا النظر إلى أن الوقف أصبح نموذجًا وطنيًّا رائدًا في العمل الوقفي، ومثالاً حيًّا على أن الحوكمة لا تُقيّد العطاء، بل تُعظّم أثره، وأن العمل الجماعي هو الطريق الحقيقي للاستدامة.
بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الرياض، الفائزين بالدورة الثالثة عشرة من الجائزة، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني (للجهات الحكومية) مناصفة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أما في فرع التميز في الوقف الإسلامي (للجهات الوقفية) فاز بها مناصفة وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأما في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي (للجهات غير الربحية) مناصفة بين جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بمنطقة الجوف، وفي فرع التميز لروَّاد العمل الاجتماعي (للأفراد) فاز فيها عبدالله بن صالح العثيم، وأما في فرع المسؤولية الاجتماعية (للشركات) فمُنحت الجائزة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، وفي فرع الاستدامة البيئية (للجهات والأفراد) فاز بها مناصفة أمانة منطقة حائل، وجامعة الملك خالد.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة والمسؤولين.