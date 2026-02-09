الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تستقبل الخيول المشاركة في كأس السعودية 2026

تستقبل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية الخيل المشاركة من خارج المملكة في كأس السعودية 2026، الذي يُقام على ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض خلال الفترة 13 – 14 فبراير الجاري، وذلك عبر المنافذ البرية والجوية لاستكمال إجراءات الفسح بعد الانتهاء من الإجراءات المحجرية؛ بما يضمن تطبيق نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية، والتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة.
وستواصل الشركة أعمالها خلال فترة السباقات بتنفيذ الفحوصات الصحية للخيول المشاركة، بما في ذلك تطبيق إجراءات الأمن الحيوي طوال فترة السباقات، إضافة إلى إعداد شهادات عودة الخيول وتسليمها للمُلّاك، ومرافقة الخيول من مواقع الحجر إلى المنافذ، استعدادًا لاستكمال إجراءات مغادرتها بعد انتهاء مشاركاتها.
يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تقدّم الخدمات المسندة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تشمل خدمات المحاجر وإصدار أذونات استيراد وتصدير وعبور الخيل عبر أراضي المملكة، بالإضافة إلى الإشراف على الحجر المؤقت في موقع المنافسة في البطولات والمنافسات الدولية التي تُقام في المملكة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م