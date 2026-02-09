الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي والوحدة في نخبة آسيا

البلاد (جدة)

خيم التعادل السلبي على لقاء الأهلي مع مضيفه الوحدة الإماراتي، الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
خاض الفريقان اللقاء وكأن النتيجة محسومة مسبقًا؛ إذ كان كل منهما ضمن التأهل بالفعل، ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب.

الملعب شهد تبادلاً للكرة بلا أي جرأة هجومية، مع مراوغات محدودة وحركة تكتيكية ضعيفة، ما جعل المباراة تبدو كمران روتيني أكثر من كونها مواجهة تنافسية.

وغاب الضغط الحقيقي على المرمى، حيث اكتفى كل فريق بالمحافظة على الوضع الحالي دون المجازفة بأي هجوم جاد.

روح المنافسة لم تكن حاضرة، واللاعبون بدوا وكأنهم ينفذون الحصة التدريبية أكثر من كونهم يخوضون مباراة حاسمة، ما جعل المباراة تفتقر إلى الإثارة والندية المعتادة في مثل هذه المواجهات.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 14 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري غرب آسيا، وخلفه الوحدة بنفس الرصيد، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 

