يعقد في غزة 19 فبراير الجاري.. واشنطن تستعد لأول اجتماع لمجلس السلام

البلاد (واشنطن)

يخطط البيت الأبيض لعقد أول اجتماع لما يُعرف بـ«مجلس السلام بغزة» في 19 فبراير الجاري، في خطوة تُعد محطة مفصلية، ضمن الجهود الأمريكية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية في قطاع غزة، مع ترجيحات بأن يُعقد الاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبدأت إدارة دونالد ترمب، وفقاً لموقع «أكسيوس» الأمريكي، بالفعل توجيه الدعوات إلى عدد من الدول للمشاركة في الاجتماع، بالتوازي مع تنسيق القضايا التنظيمية واللوجستية المرتبطة بانعقاده، وسط توقعات بحضور إقليمي ودولي واسع.

وأوضح الموقع أن جدول أعمال الاجتماع سيركز بشكل أساسي على ملف إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب بحث آليات الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن اللقاء سيشكّل في الوقت ذاته مؤتمراً دولياً لجمع التبرعات المخصصة لإعادة الإعمار.

وفي تطور سياسي لافت، أفاد «أكسيوس» بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الانضمام إلى مجلس السلام بغزة، في خطوة تعكس انخراط الحكومة الإسرائيلية في الإطار الدولي الذي تقوده واشنطن لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: إن هذا الاجتماع سيكون الأول رسمياً للمجلس منذ تأسيسه، وإن البيت الأبيض يعوّل عليه لدفع مسار التسوية قدماً، خصوصاً في ما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء البنية التحتية في غزة. وأشار «أكسيوس» إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مع عشرات الدول لدعوة قادتها للمشاركة، في ظل مساعٍ لتوسيع قاعدة الدعم الدولي للمجلس وتعزيز شرعيته السياسية والاقتصادية.

ويعود تأسيس «مجلس السلام بغزة» إلى 22 يناير الماضي، حين وقّع ممثلو 19 دولة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ميثاق إنشاء المجلس ضمن إطار الخطة الأمريكية الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأكد الجانب الأمريكي لاحقاً انضمام دول أخرى إلى هذا الإطار.

ويُعرف المجلس، الذي يحمل رسمياً اسم Board of Peace، بأنه هيئة دولية استُحدثت للإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، وإدارة جهود إعادة الإعمار، وضمان تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية المصاحبة للتسوية. ويرأس الرئيس دونالد ترامب المجلس بصفة دائمة، ويضم في عضويته شخصيات أميركية بارزة، إلى جانب ممثلين عن دول إقليمية ودولية.

ويأتي التحرك الأمريكي في ظل مساعٍ مكثفة لإعادة ترتيب المشهد في قطاع غزة، وسط رهان واشنطن على أن يشكّل مجلس السلام منصة دولية قادرة على تنسيق الجهود السياسية والاقتصادية، وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار.