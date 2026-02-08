نائب وزير الداخلية المُكلف يستقبل رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية

المحلياتنائب وزير الداخلية المُكلف يستقبل رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1447 هـ 8 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية جمال أحمد الصرايرة. وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص، فيما حضره من الجانب الأردني سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم صالح أبو الفول.