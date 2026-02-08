منافسات قوية في اليوم الرابع لبطولة آسيا للدراجات 2026 بالقصيم

البلاد (عنيزة)
تواصلت منافسات اليوم الرابع من بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 التي تُقام في منطقة القصيم وسط حضور رسمي، ومنافسات قوية بين نخبة أبطال القارة، ضمن سباقات البطولة المقامة على طرق المنطقة.
وتضمَّنت المنافسات زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات داتو أمارجيت إلى مقر البطولة، برفقة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، و قاما بجولة ميدانية، وقفا خلالها على تجهيزات الفرق واستعدادات اللاعبين، إلى جانب متابعة الجوانب التنظيمية المصاحبة للحدث.
وأُقيمت سباقات التتابع المختلط ضد الساعة، حيث أقيم سباق النخبة لمسافة 31.6 كيلومترًا، وتمكَّنت هونغ كونغ من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت كازاخستان في المركز الثاني، وحلَّت الصين ثالثة.
وفي سباق التتابع المختلط لفئة الشباب ضد الساعة لمسافة 20 كيلومترًا، نجحت كازاخستان في انتزاع الصدارة، تلتها أوزبكستان في المركز الثاني، بينما جاءت الصين ثالثة.
وفي منافسات فئة الأساتذة، أُقيمت سباقات الفردي المفتوح ضد الساعة للرجال لمسافة 20 كيلومترًا، وللسيدات لمسافة 15.8 كيلومترًا، بمشاركة واسعة من الدراجين والدراجات ممن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا.
وأسفر التنافس في هذه الفئة عن أكثر من 12 تتويجًا ضمن الفئات العمرية المختلفة، وسط حضور لافت لعدد من أبطال آسيا، إلى جانب مشاركة سعودية مميزة، تمكَّن خلالها لاعبان سعوديان من تحقيق ميداليتين فضية وبرونزية، في إنجاز يعكس تطور رياضة الدراجات السعودية في فئة الأساتذة.
وفي ختام المنافسات، أُقيمت مراسم تتويج الفائزين، حيث توَّج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات داتو أمارجيت، الأبطال المتوجين في مختلف الفئات، وسلَّموهم الميداليات الرسمية، وسط أجواء احتفالية مميزة.
