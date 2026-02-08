مسيرة تضرب قوافل إغاثة.. «الدعم السريع» يستهدف حافلة تقل نازحين

البلاد (الخرطوم)

تشهد ولايات كردفان في السودان تصعيداً خطيراً في أعمال العنف، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية، بعد مقتل عشرات المدنيين واستهداف قوافل إغاثة دولية، في هجمات من قبل قوات الدعم السريع.

وأفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال، في استهداف حافلة تقل نازحين قرب مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. وذكرت الشبكة أن الحافلة كانت تنقل مدنيين فروا من القتال في منطقة دبيكر، مشيرة إلى أن من بين الضحايا رضيعين، في هجوم وصفته بأنه انتهاك جسيم بحق المدنيين العزل.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في مناطق النزاع، في ظل تزايد الاستهداف المباشر للنازحين ووسائل نقلهم، ما يضاعف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية السودانية هجوماً نفذته طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف شاحنات إغاثة تتبع لبرنامج الأغذية العالمي، كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في ولاية شمال كردفان. وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مواد غذائية مخصصة للمحتاجين.

وشددت الخارجية السودانية على أن استهداف قوافل الإغاثة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل تقويضاً متعمداً ومستمرّاً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمحاسبة قوات الدعم السريع وداعميها.

بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، جراء هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، كانت في طريقها من مدينة كوستي إلى مناطق قرب الأُبيِّض، محمّلة بمساعدات غذائية منقذة للحياة للأسر النازحة.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، عن قلق بالغ إزاء الهجوم، مؤكدة أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في القافلة وتدمير المساعدات الغذائية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الإغاثة.

كما حمّلت مجموعة “محامو الطوارئ”، التي توثق انتهاكات الحرب في السودان، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، معتبرة أن استهداف قوافل الإغاثة يأتي ضمن محاولات قطع الإمدادات الغذائية عن المدنيين.

وعلى الصعيد الدولي، أدان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي، مطالباً بالمساءلة، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لا تتسامح مع استهداف العاملين في المجال الإنساني أو تدمير المساعدات الممولة أميركياً.