مؤتمر العلا يناقش ازدهار الأسواق الناشئة

البلاد (العُلا)

تنطلق اليوم الأحد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

يهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة ، كما يركّز برنامج المؤتمر على إعادة تشكيل التجارة العالمية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي ، والتحولات الجوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية.