 فضية وبرونزية للسعودية في بطولة آسيا لدراجات الطريق “القصيم 2026”

هاني البشر (الرياض)

حقق لاعبا المنتخب السعودي للدراجات إنجازًا جديدًا، بحصولهما على ميداليتين “فضية وبرونزية”، ضمن منافسات فئة الأساتذة، من بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026، التي تستضيفها منطقة القصيم خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية.

وجاء فيصل الشايع في المركز الثاني بعد أن سجل زمنًا بلغ 27 دقيقة و19 ثانية خلال السباق الفردي ضد الساعة للأساتذة “رجال” لمسافة 20كم، فيما حل أحمد العمراني ثالثًا في نفس السباق، بزمن قدره 28 دقيقة و17 ثانية، في سباق شهد تنافسًا قويًا بين نخبة من دراجي القارة الآسيوية.

وتوّج اللاعبَين رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، ورئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة محمد بوعلي.

وأشاد الشهراني، بالمستوى المميز الذي قدمه الدراجون السعوديون في البطولة، وما يعكسه ذلك من تطور ملحوظ لرياضة الدراجات في المملكة.

ويذكر أن بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 تُقام بمشاركة واسعة من منتخبات آسيوية عدة، وتتضمن منافسات متنوعة لفئات مختلفة من الدراجين، وتمتد على مسارات متعددة في منطقة القصيم، ضمن روزنامة رياضية تمتد لأكثر من عشرة أيام متواصلة.