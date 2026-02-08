الرياضة“ديميرال ومجرشي” يعززان تشكيلة الأهلي أمام الوحدة في نخبة آسيا صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1447 هـ 8 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على عودة المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة الوحدة الإماراتي. ويحل الأهلي ضيفاً على الوحدة مساء غد الاثنين في سابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان يايسله قد فضل عدم الاستعجال بالدفع بديميرال أمام كل من الهلال والحزم لتجنب تكرار إصابته رغم جاهزيته من الناحية الطبية. كما ستشهد مواجهة الأهلي عودة الظهير الأيمن علي مجرشي إلى التشكيلة الأساسية بعد الغياب أمام الحزم في الدوري بداعي الإيقاف. ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مجموعة دوري أبطال آسيا للنخبة “الغرب”، وفي جعبة حامل اللقب 13 نقطة.