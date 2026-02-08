بطولة ليف جولف الرياض.. فريق Ripper GC يحقق لقب الفرق.. والأسترالي سمايلي بطلاً للفردي

محمد الجليحي (الرياض)

تُوّج الأسترالي إلفيس سمايلي بلقب منافسات الأفراد ضمن بطولة ليف جولف الرياض 2026 والتي أقيمت على ملعب نادي الرياض للجولف بعدتسجيله 24 ضربة تحت المعدل، في حين حصل فريقه Ripper GC علىلقب منافسات الفرق بتسجيلهم 69 ضربة تحت المعدل.

وتمكّن سمايلي من الحصول على المركز الأول بعد أن سجّل 8 ضربات تحتالمعدل في آخر الأيام رفع بها نتيجته النهائية إلى 24 ضربة تحت المعدل. وجاء خلفه في المركز الثاني بفارق ضربة واحدة الإسباني جون رام (قائد فريق Legion XIII)، وحلّ الأمريكي بيتر يولاين (لاعب فريق RangeGoats GC) في المركز الثالث بتسجيله 21 ضربة تحت المعدل.

وقال سمايلي بعد تتويجه بلقب منافسات الأفراد: “لم أكن أعلم حقاً ما الذييمكن توقعه هذا الأسبوع، أدرك أن رياضة الجولف تمثل تحدياً مختلفاً كلياً،حيث يتوجب على اللاعب التعامل مع مختلف الظروف. المنافسة في دوريليف جولف قوية جداً، وقد كنت أسعى إلى إثبات جدارتي كونه الظهور الأولبالنسبة لي. عندما دخلت الكرة الحاسمة في الحفرة رقم 18 واحتفلت معمساعدي براد، انتابتني مشاعر السعادة، كما كان واضحاً للجميع. وأشعربالامتنان لوجودي هنا، ولكوني في بيئة مثالية مع زملائي في الفريق،ستساعدني للمضي قدماً في تطوير أدائي في الجولف.”

ونجح فريق Ripper GC الذي يتكون من الرباعي الأسترالي كاميرون سميث، وإلفيس سمايلي، ولوكاس هيربيرت، ومارك ليشمان في الحصولعلى لقب منافسات الفرق بعد أداء مميز في اليوم الأخير بتسجيلهم 26ضربة تحت المعدل، أضافوها لضرباتهم في الأيام السابقة ليصبح مجموعهمالنهائي 69 ضربة تحت المعدل. وكان مركز الوصافة من خلال 66 ضربةتحت المعدل من نصيب فريق Torque GC بقيادة التشيلي خواكين نيمانومعه كل من الكولومبي سيباستيان مونيوز، والمكسيكيان أبراهام آنسروكارلوس أورتيز. واحتل فريق 4Aces GC الذي يمثله كل من الأمريكيداستن جونسون قائد الفريق، وإلى جانبه البلجيكيان توماس ديتري، وتوماس بيترز، المركز الثالث بتسجيلهم 59 ضربة تحت المعدل.

تُعد بطولة ليف جولف الرياض، أولى بطولات الموسم للعام 2026 من دوريLIV Golf العالمي، في حدث يدشن موسماً عالمياً يمتد عبر قارات متعددة ويجمع نجوم اللعبة في أجواء استثنائية، ويستعد نخبة لاعبي الجولف للتوجه إلى أستراليا التي ستحتضن ثاني بطولات الموسم الجديد في مدينة أديليد.