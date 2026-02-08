برعاية أمير منطقة الرياض.. الشؤون الإسلامية تطلق ملتقى “القيم الإسلامية” في نسخته الأولى غدًا

البلاد (الرياض)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تنطلق غدًا فعاليات ملتقى “القيم الإسلامية” في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت شعار “قيم راسخة لحياة أفضل” بمدينة الرياض.
ويأتي الملتقى ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل المؤسسي والمجتمعي.
ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات علمية وثلاث ورش تدريبية تتناول أدوات التأثير القيمي، والابتكار الرقمي في خدمة القيم، وتنمية المهارات الإعلامية في صناعة القيم.
ويصاحب الملتقى معرض تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، يستعرض أبرز المبادرات والتجارب في مجال تعزيز القيم الإسلامية؛ بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المؤسسية والدعوية.
ويهدف الملتقى إلى ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز التكامل الحكومي في هذا المجال، وتحفيز الابتكار في البرامج والمبادرات الدعوية، وتفعيل الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على المبادئ والقيم الراسخة.
ويُعد هذا الملتقى جزءًا من جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرامية إلى تعزيز دور القيم في بناء الفرد والمجتمع، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، وتحويل القيم الإسلامية إلى ممارسات عملية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويجسد الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.